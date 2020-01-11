ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في صحراء الرطبة

افاد مصدر امني، السبت، بضبط شحنة كبيرة من المخدرات في صحراء الرطبة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة الانبار تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة في صحراء الرطبة بعملية استخبارية نوعية استمرت لعدة ايام من المراقبة والتحري".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال متهمين بترويج وبيع المخدرات وضبط كميات بحوزتهم في بغداد والمحافظات.
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