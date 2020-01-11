تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في المنصور

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من تحرير مخطوفة والقاء القبض على خاطفين اثنين".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد تسجيل اخبار من ذوي المختطفة لدى المكتب أعلاه، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص نجح في أداء مهمته بعد متابعة مستمرة وعمل دؤوب"، مبينة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما أصولياً وعرض أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص".

