أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها في منطقة المنصور غربي بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور التابع لمديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من تحرير مخطوفة والقاء القبض على خاطفين اثنين".
وأضافت أن "العملية جاءت بعد تسجيل اخبار من ذوي المختطفة لدى المكتب أعلاه، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص نجح في أداء مهمته بعد متابعة مستمرة وعمل دؤوب"، مبينة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما أصولياً وعرض أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص".
وأضافت أن "العملية جاءت بعد تسجيل اخبار من ذوي المختطفة لدى المكتب أعلاه، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص نجح في أداء مهمته بعد متابعة مستمرة وعمل دؤوب"، مبينة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما أصولياً وعرض أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في المنصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.