استراليا تطيح بتايلند وتُعقد موقف العراق في نهائيات آسيا الاولمبية

رياضة 2020-01-11 | 16:05 2,453 مشاهدة نجح المنتخب الاسترالي في تحقيق الفوز على تايلند 2-1 في المباراة التي اقميت على استاد راجامانجالا الملعب الدولي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات آسيا تحت 23 عاماً. وبدأت تايلند بالتسجيل عن طريق اللاعب أنون أمورنليردساك في الدقيقة 24، ليعود المنتخب الاسترالي بقوة ويسجل ثنائية عن طريق اللاعب نيكولاس داغوستينو في الدقيقتين 43 و76. الفوز وضع استراليا في صدارة المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط، فيما تراجعت تايلند الى وصافة الترتيب برصيد 3 نقاط، ثم الاولمبي العراقي برصيد نقطتين واخيرا البحرين برصيد نقطة.



وتعقد موقف الاولمبي في المجموعة، حيث يتوجب عليه الفوز على تايلند لضمان التأهل الى الدور المقبل.

وتعقد موقف الاولمبي في المجموعة، حيث يتوجب عليه الفوز على تايلند لضمان التأهل الى الدور المقبل. المحرر: محمد خليل

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