- 1/2
- 2/2
2020-01-11 | 15:41
2,207 مشاهدة
وقال شهد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن "كل من تابع المباراة شاهد كم الفرص التي اضاعها الفريق العراقي بسبب قلة التركيز في نهاية الهجمة وهذا نتاج قلة خبرة اللاعبين وتوقعنا ان تكون الاخطاء حاضرة".
واضاف ان "الفريق الذي يضيع هذا الكم من الفرص لابد ان يزيد من روح الفريق المقابل وهذا ماحدث للبحرين، لذا فريقنا اضاع الفوز بارادته".
وتابع "في الشوط الثاني عالجنا الكثير من الاخطاء بسبب الاستعجال وكنا نتوقع ان نحسم اللقاء بسبب الوضع البدني للفريق البحريني، وحتى فريقنا لم يكن بوضع بدني جيد، البدلاء للمرة الثانية هم من يحسموا اللقاء".
واكمل أن "تفكير بعض اللاعبين بالاستدعاء للمنتخب الوطني كان سببا في قلة التركيز بالمباراة"، مشيراً الى أن "المباراة المقبلة ستكون الفيصل وسنعمل لتجاوز اخطاء مباراة اليوم وسنلعب امام تايلند بعدة خيارات وباسلوب مختلف عن لقاء البحرين واستراليا، وعلينا العمل بجد لكسب نقاط تايلند".
وسيواجه الاولمبي نظيره التايلندي في الجولة الاخيرة من دور المجوعات يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الغني شهد: الاولمبي اضاع الفوز امام البحرين بإرادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.