عبد الغني شهد: الاولمبي اضاع الفوز امام البحرين بإرادته

وتعادل الاولمبي امام البحرين 2-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند، اليوم السبت.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن "كل من تابع المباراة شاهد كم الفرص التي اضاعها الفريق العراقي بسبب قلة التركيز في نهاية الهجمة وهذا نتاج قلة خبرة اللاعبين وتوقعنا ان تكون الاخطاء حاضرة".



واضاف ان "الفريق الذي يضيع هذا الكم من الفرص لابد ان يزيد من روح الفريق المقابل وهذا ماحدث للبحرين، لذا فريقنا اضاع الفوز بارادته".

وتابع "في الشوط الثاني عالجنا الكثير من الاخطاء بسبب الاستعجال وكنا نتوقع ان نحسم اللقاء بسبب الوضع البدني للفريق البحريني، وحتى فريقنا لم يكن بوضع بدني جيد، البدلاء للمرة الثانية هم من يحسموا اللقاء".

واكمل أن "تفكير بعض اللاعبين بالاستدعاء للمنتخب الوطني كان سببا في قلة التركيز بالمباراة"، مشيراً الى أن "المباراة المقبلة ستكون الفيصل وسنعمل لتجاوز اخطاء مباراة اليوم وسنلعب امام تايلند بعدة خيارات وباسلوب مختلف عن لقاء البحرين واستراليا، وعلينا العمل بجد لكسب نقاط تايلند".



وسيواجه الاولمبي نظيره التايلندي في الجولة الاخيرة من دور المجوعات يوم الثلاثاء المقبل.