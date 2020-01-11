البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي قرر رفع جلسة، اليوم، إلى يوم الاثنين المقبل".

وأضاف أن "الجلسة شهدت التصويت على قانون الإدارة المالية الاتحادية، فيما تم تأجيل التصويت على تعديل قانون التقاعد الموحد بسبب اختلال النصاب".

