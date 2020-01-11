هزة أرضية تضرب مدينة اسطنبول ومحيطها

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم السبت، بأن هزة أرضية ضربت مدينة اسطنبول ومحيطها وأن سكان المنطقة شعروا بها. وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود بلاغات عن أضرار عقب الهزة الأرضية في بحر مرمرة. وأفادت بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت بحر مرمرة. ووفق معطيات قسم الزلازل برئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، فإن الزلزال حدث في الساعة 16.37 بالتوقيت المحلي.



وأوضحت أن مركز الزلزال، يقع قبالة سواحل قضاء سيليفري في الشطر الأوروبي من اسطنبول، وعلى عمق 7.09 كم. وأوضحت أن مركز الزلزال، يقع قبالة سواحل قضاء سيليفري في الشطر الأوروبي من اسطنبول، وعلى عمق 7.09 كم.

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