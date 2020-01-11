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بالفيديو.. كاريوس يواصل عقدته مع الاخطاء الكارثية

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2020-01-11 | 15:21

بالفيديو.. كاريوس يواصل عقدته مع الاخطاء الكارثية

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عاش لوريس كاريوس، حارس مرمى بشكتاش لحظة سيئة أخرى خلال المواجهة الودية أمام ألتينوردو التي انتهت بنتيجة 2-2.
وفشل كاريوس، في الإمساك بكرة عرضية لتسكن شباكه بكل غرابة، ليعيد إلى الأذهان خطأه الفادح في نهائي أمام 2018.

ويلعب كاريوس (26 عامًا)، مع بشكتاش على سبيل الإعارة من حتى نهاية الموسم.


ويحتل بشكتاش، المركز الثالث بسلم ترتيب الدوري التركي، برصيد 62، خلف فنربخشة المتصدر بفارق 12 نقطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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