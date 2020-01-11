بالفيديو.. كاريوس يواصل عقدته مع الاخطاء الكارثية

2020-01-11 | 15:21
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وفشل كاريوس، في الإمساك بكرة عرضية لتسكن شباكه بكل غرابة، ليعيد إلى الأذهان خطأه الفادح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2018.
ويلعب كاريوس (26 عامًا)، مع بشكتاش على سبيل الإعارة من ليفربول حتى نهاية الموسم.
ويحتل بشكتاش، المركز الثالث بسلم ترتيب الدوري التركي، برصيد 62، خلف فنربخشة المتصدر بفارق 12 نقطة.
ويلعب كاريوس (26 عامًا)، مع بشكتاش على سبيل الإعارة من ليفربول حتى نهاية الموسم.
ويحتل بشكتاش، المركز الثالث بسلم ترتيب الدوري التركي، برصيد 62، خلف فنربخشة المتصدر بفارق 12 نقطة.
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