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الكشف عن موقف ميسي من عودة تشافي لبرشلونة

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2020-01-11 | 15:14

الكشف عن موقف ميسي من عودة تشافي لبرشلونة

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن موقف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ليونيل ، من تعاقد الإدارة مع مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، في حالة رحيل، إرنستو فالفيردي.
وارتبط تشافي بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى، بعد رحيله عن الفريق الكتالوني كلاعب في صيف 2015 للانتقال إلى السد القطري.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أنه "كان هناك وفد من قبل برشلونة في العاصمة القطرية "الدوحة"، خلال الساعات الماضية للحديث مع تشافي عن طريق السكرتير الفني، إريك أبيدال".


وأفادت الصحيفة أن "تشافي لديه دعم كبير من داخل غرفة اللاعبين في برشلونة، وعلى رأسهم ميسي الذي يحظى بعلاقة رائعة مع مدرب السد القطري منذ أن بدأت مسيرته مع الفريق الأول في عام 2004".

وعلى الرغم من دعم ميسي لاستمرار فالفيردي حتى نهاية الموسم، لكن لن يعترض على تواجد تشافي على رأس القيادة الفنية من الموسم المقبل.

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