الكشف عن موقف ميسي من عودة تشافي لبرشلونة

2020-01-11 | 15:14
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن موقف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، من تعاقد الإدارة مع مدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، في حالة رحيل، إرنستو فالفيردي.
وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أنه "كان هناك وفد من قبل برشلونة في العاصمة القطرية "الدوحة"، خلال الساعات الماضية للحديث مع تشافي عن طريق السكرتير الفني، إريك أبيدال".
وأفادت الصحيفة أن "تشافي لديه دعم كبير من داخل غرفة اللاعبين في برشلونة، وعلى رأسهم ميسي الذي يحظى بعلاقة رائعة مع مدرب السد القطري منذ أن بدأت مسيرته مع الفريق الأول في عام 2004".
وعلى الرغم من دعم ميسي لاستمرار فالفيردي حتى نهاية الموسم، لكن لن يعترض على تواجد تشافي على رأس القيادة الفنية من الموسم المقبل.
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