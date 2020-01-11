مقتل جنديين أمريكيين في انفجار قنبلة بأفغانستان

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، السبت، مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين في مقاطعة قندهار بأفغانستان، عندما اصطدمت سيارتهما بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق.

وأشار البيان إلى أن الجنود كانوا يشاركون في عمليات ضمن مهمة "الدعم الحاسم" التي يقوم بها الناتو.

ولم يتضمن البيان معلومات عن الجنود الأربعة.

والعام الماضي الأكثر دموية خلال السنوات الخمس الأخيرة للولايات المتحدة في أفغانستان، شهد مقتل 23 جنديا خلال العمليات في أفغانستان.

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والأربعاء الماضي، قتل 31 عنصرا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في سلسلة هجمات لحركة طالبان في 3 أقاليم شمالي البلاد.

ويشهد شمالي البلاد بعضا من أعنف الاشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل المئات في الجانبين خلال العام الماضي.

ويشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.