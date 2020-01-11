حزب تونسي يطرح مذكرة لسحب الثقة من الغنوشي

طرح الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم السبت، مذكرة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، داعيا إلى "تصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق البرلمان التونسي".

واعتبرت عبير موسى رئيسة الحزب الذي يملك 17 مقعدا، في بيان، أن "البرلمان التونسي الذي أسسه زعماء الحركة الوطنية ضد الاستعمار، وسالت من أجله دماء الشهداء، لا يمكن أين يكون راشد الغنوشي الشخصية المناسبة على رأسه".

ووقع نواب كتلة الحزب الـ17 على العريضة كبداية للشروع في جمع 73 صوتا لتمرير هذه المذكرة.

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وبخصوص تشكيل الحكومة التونسية المعطلة منذ شهرين، دعت موسى كافة القوى السياسية الوطنية التونسية، إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة لتكليفها بتشكيل الحكومة دون تمثيل لتنظيم الإخوان.

ويعتبر الحزب الدستوري الحر الذي تأسس سنة 2016، من أحزاب المعارضة لحركة النهضة الإخوانية، حيث نظم اعتصاما داخل البرلمان في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على الأداء السياسي للحركة الإخوانية.

وسقطت حكومة الحبيب الجملي في منح الثقة، وذلك بمعارضة 132صوتا مقابل 72صوتا مؤيدا، مما سيجعل من رئيس الجمهورية يقترح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة في مدة أقصاها 60 يوما.