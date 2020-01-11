- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2020/1/11 07:13 م بتوقيت أبوظبي
السلطان قابوس بن سعيد
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، السبت، عن تعازيه للأسرة الحاكمة في سلطنة عمان والشعب في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن السلطان قابوس، رحمه الله وطيب ثراه، كان قائدا فذا، أخلص لعمان وشعبها، وقاد مسيرتها التنموية بكل حنكة وحكمة، وعزيمة صلبة، وسخر جهوده ونذر حياته لتحقيق نهضة تنموية طموحة، لتصبح نموذجا فريدا في النماء والبناء والتطور الحضاري.
وأضاف أن "السلطان قابوس بن سعيد أحب شعبه بقلب صادق مخلص وحنون، فبادله شعب عمان العزيز حبا بحب، وأخلص له وفاء وولاء لهذا القائد العظيم".
وتابع الأمين العام لمجلس التعاون، أن المجلس فقد أحد قادته المؤسسين لهذه المنظومة المباركة، والذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه المبدئية في دعم مسيرة التعاون الخليجي، ليصبح المجلس كيانا راسخا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ.
وأوضح أن رؤاه الحكيمة وتوجيهاته السديدة لتعميق التعاون والتكامل الخليجي والمحافظة على هذه المنظومة المباركة، ستظل ماثلة في السجل التاريخي لمسيرة مجلس التعاون، دليلا على حكمة وبصيرة هذا القائد الفذ.
وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، وإعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الخليجي": السلطان قابوس كان قائدا فذا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.