"التعاون الخليجي": السلطان قابوس كان قائدا فذا

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، السبت، عن تعازيه للأسرة الحاكمة في سلطنة عمان والشعب في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن السلطان قابوس، رحمه الله وطيب ثراه، كان قائدا فذا، أخلص لعمان وشعبها، وقاد مسيرتها التنموية بكل حنكة وحكمة، وعزيمة صلبة، وسخر جهوده ونذر حياته لتحقيق نهضة تنموية طموحة، لتصبح نموذجا فريدا في النماء والبناء والتطور الحضاري.

وأضاف أن "السلطان قابوس بن سعيد أحب شعبه بقلب صادق مخلص وحنون، فبادله شعب عمان العزيز حبا بحب، وأخلص له وفاء وولاء لهذا القائد العظيم".

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وتابع الأمين العام لمجلس التعاون، أن المجلس فقد أحد قادته المؤسسين لهذه المنظومة المباركة، والذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه المبدئية في دعم مسيرة التعاون الخليجي، ليصبح المجلس كيانا راسخا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ.

وأوضح أن رؤاه الحكيمة وتوجيهاته السديدة لتعميق التعاون والتكامل الخليجي والمحافظة على هذه المنظومة المباركة، ستظل ماثلة في السجل التاريخي لمسيرة مجلس التعاون، دليلا على حكمة وبصيرة هذا القائد الفذ.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، وإعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.