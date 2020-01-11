ماكرون: نعد تحقيقا دوليا حول تحطم الطائرة الأوكرانية

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بأن باريس اتخذت إجراء رسميا لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ماكرون وزيلينسكي، اليوم السبت، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الرئيس الأوكراني اتفق مع ماكرون على أن يساعد خبراء فرنسيون في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت في طهران.

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وفي وقت سابق السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ"، حسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وذلك في اعتراف بعد أيام من نفي طهران أن تكون الطائرة أصيبت بصاروخ.

وأضاف التلفزيون الإيراني، حسب مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس وسيتم محاسبة المسؤولين.‎

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة الركاب المدنية العملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحية الحادث 176 شخصا.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن مصادر استخباراتية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينج 737 التي تحطمت قرب طهران "أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني".