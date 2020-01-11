خالد بن سلمان ناعيا السلطان قابوس: يوم حزين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن حزنه لرحيل سلطان عمان قابوس بن سعيد، واصفا إياه بأنه "رائد النهضة العمانية" و"قائد عربي حكيم".

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" السبت: "يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العُمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط، وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته.. تغمده الله بواسع رحمته".





وأضاف: "التعازي الصادقة لجلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العُماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد يرحمه الله".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، وإعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.