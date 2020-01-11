سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ البنوك في الفنادق والمطارات، في حين بقي متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وكان الدولار سجل تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية بنحو 6 قروش أمام الجنيه المصري.

وشهد الجنيه ارتفاعا قدره 12% خلال العام الماضي، ليسجل أفضل أداء له فيما لا يقل عن 25 عاما.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار في مصر فتم تسجيله لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته على شاشات بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي ومصر إيران.

السعر المهيمن في 9 بنوك

وهيمن سعر 15.94 جنيه للشراء مقابل 16.04 للبيع على الدولار في 9 بنوك هي قناة السويس والإسكندرية وعودة وبلوم والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان والمصري الخليجي

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وسجل سعر الدولار على شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) 15.95 للشراء و16.05 للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي مصر والبركة.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.69 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.75 جنيه للشراء و21.06 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.32 جنيه للشراء مقابل 52.97 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.