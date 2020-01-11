شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. متخصص في الشأن التركي: عنجهية أردوغان تمنعه من رؤية المشاكل الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 قال محمد مصطفى، باحث متخصص في الشأن التركي، إن عنجهية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منعته من رؤية المشاكل الداخلية في تركيا، مشيرا إلى أنه جاري البحث عن 12 ضابطا بالبحرية التركية داخل أنقرة بتهمة انضمامهم إلى حركة "جولن".

Advertisements وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء امس، أن هناك حالة ضيق شديدة داخل صفوف القوات التركية من سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يواجه حروب داخلية مع أنصار حركة فتح الله جولن وعددهم كبير، ومع الأقلية الكردية.

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