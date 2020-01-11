مقتل 4 جنود من قوات تركية بشمال سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 من جنودها في هجوم بسيارة مفخخة، الأربعاء، شمال شرقي سوريا.

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وأوضحت الوزارة أن الجنود قتلوا أثناء قيامهم بعمليات تفتيش عند حاجز أمني، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وكان 20 جنديا تركيا قد قتلوا منذ أكتوبر الماضي، عندما شنت أنقرة هجوما على المسلحين الأكراد في سوريا.

وقالت أنقرة مرارا إنها لن تسمح بوجود ما تصفه بـ"ممر إرهابي" على طول حدودها، ونفذت عملية عسكرية في شمال سوريا.