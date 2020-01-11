الوضع يشتغل بإيران.. هتافات في طهران منددة بالمرشد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

ردد متظاهرون إيرانيون هتافات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والسلطات الإيرانية وذلك بعد اعتراف النظام الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ.



اعترفت إيران، اليوم (السبت)، بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وذلك بعد أيام من المراوغة شملت إرجاع سبب سقوط الطائرة إلى عطل فني، وادعاء تعطل الصندوق الأسود للطائرة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة وأُسقطت نتيجة خطأ بشري.

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وأضاف بيان في التلفزيون الإيراني إنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك .

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، على حسابه في "تويتر": "إسقاط الجيش الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر".

بينما حاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الكارثة، إذ قال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه يوم حزين.. لقد خلصت النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته القواتالمسلحة أن خطأ بشرياً في وقت أزمة نجمت عن النزعة الأميركية إلى اتخاذقرارات سريعة مغامرة أدى إلى وقوع الكارثة".

وتابع ظريف: "نعرب عن أسفنا العميق واعتذارنا وتعازينا لشعبنا وعائلات الضحايا والدول الأخرى المتضررة".