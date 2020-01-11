الأمطار تكشف خيانة زوجة في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 كشفت الأمطار خيانة زوجة في مصر بعدما عاد الزوج إلى منزله باكراً قبل انتهاء موعد عمله الرسمي لتغيير ملابسه التي ابتلت بسبب شدة الأمطار، لكنه فوجئ بعشيقها في غرفة نومه الأمر الذي دفعه إلى ارتكاب جريمة بواسطة سكين مطبخ. وفقد الزوج أعصابه بعد رؤيتهما بمشهد مخل حيث سارع إلى المطبخ وأحضر سكيناً فتعدى عليه بطعنات متتالية في منطقة البطن. وحضرت شرطة الاسكندية عقب تلقي بلاغ بوقوع بوجود شخص مصاب بجرح نتيجة الطعن. وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ووضعه تحت الحراسة لحين مثوله الشفاء للتحقيق معه، فيما اعتقل المتهم وزوجته وأحيلت القضية للتحقيقات، وفقاً لما نقلته اليوم صحيفة الوفد المصرية.





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