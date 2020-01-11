روسيا: طهران يجب أن "تتلقن درساً" من كارثة الطائرة الأوكرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي كونستانتيت كوساتشيف اليوم السبت أنه على إيران التي اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد "استخلاص العبر" من هذه المأساة. وقال كوساتشيف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (انترفاكس): "إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن الجيش الإيراني فعل ذلك عمداً، وليس هناك سبب لذلك، يجب إغلاق الحادث. على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الأطراف إجراءات". وبعد أيام من الإنكار والمراوغة، اعترفت إيران رسمياً اليوم بأن الجيش الإيراني هو من أسقط الطائرة المدنية الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا قتلوا جميعاً. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن بيان عسكري، السبت، إن إيران أسقطت "عن غير قصد" الطائرة الأوكرانية بعد دقائق من مغادرتها مطار الإمام الخميني في طهران. وسقطت الطائرة من طراز بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في غمرة اعتداء صاروخي شنته طهران على قواعد عراقية رداً على مقتل قاسم سليماني على أيدي القوات الأمريكية.
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