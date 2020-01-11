البيت الأبيض يدرس توسيع "حظر دخول أمريكا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

كشفت مصادر أمريكية اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي إصدار قرار جديد، يوسع من قرار "حظر السفر" المفروض على بعض الدول إلى الولايات المتحدة. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم، أن البيت الأبيض يفكر في توسيع الحظر على السفر للولايات المتحدة، ليشمل مزيداً من الدول، وأن قرار الحظر الجديد قيد الدراسة وقد يعلن عنه في وقت لاحق، بحسب ما أكده 6 مسؤولين مطلعين. وذكرت الوكالة أنها اطلعت على وثيقة تضع فيها الولايات المتحدة الدول التي ستتأثر بقرار حظر السفر، وأكد مصدرين صحة تلك الوثيقة، ولكن اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما ليسا مخولين بالحديث مع الإعلام. وقالا للوكالة الأمريكية، إن "الوثيقة الخاصة بالتغييرات، قد حجبت أسماء الدول التي ستتأثر بها، وذلك لأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من اتخاذ التدابير اللازمة النهائية بخصوصها". وأضاف المصدرين، أن "القرار سيتضمن عدداً من الدول التي سبق وصدر بحقها قرار تنفيذي بالحظر في يناير (كانون الثاني) 2017، فيما ستغيب دول أخرى مثل العراق والسودان وتشاد، بعد جولات تقاضي واسعة. كما من المقرر أن يتضمن قرار "حظر السفر" 5 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، ولكن قرر ترامب أن يضم إلى جانب تلك الدول دولتين جديدتين وهما: فنزويلا وكوريا الشمالية. ورفض البيت الأبيض نفي أو تأكيد المعلومات التي نشرتها "الأسوشيتد برس"، إلا أن مصادر رجحت أن يتم إعلان القرار رسمياً بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لقرار حظر السفر الأول لترامب في 27 يناير (كانون الثاني) 2017. ويذكر أن ترامب كان أصدر قراراً سابقاً عام 2017، أثار به جدلاً واسعاً واحتجاجات حاشدة في ولايات أمريكية عديدة، حيث اعتبره البعض "حظراً للمسلمين". ويتزامن قرار ترامب المرتقب، مع إعلان مجلس النواب الأمريكي، إدانته ترامب، وإصدار المجلس لائحة اتهام تمهيداً لعزله. ومن غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على إجراءات عزل ترامب، التي من المقرر أن يبدأ التحقيق فيها بعدما أرسل إليه مجلس النواب لائحة الاتهام بحق ترامب، وذلك لأن الجمهوريون يمثلون أغلبية في هذا المجلس.

