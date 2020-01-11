شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تطالب بمعاقبة المذنبين بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات من قبل إيران التي اعترفت بأنها أسقطت "بالخطأ" طائرة البوينغ الإيرانية ما أسفر عن سقوط 176 قتيلاً. وقال زيلينسكي على صفحته على فيس بوك، "ننتظر من إيران...إحالة المذنبين على القضاء..ودفع تعويضات". وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قال في وقت سابق اليوم السبت، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة وأُسقطت من دون قصد نتيجة خطأ بشري.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تطالب بمعاقبة المذنبين بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.