نعي عربي ودولي واسع للسلطان قابوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

نعى عدد من قادة الدول العربية والغربية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة بعد صراع مع المرض. وصباح اليوم السبت، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سلطنة عمان، أن السلطان قابوس بن سعيد توفي مساء الجمعة، وأن مجلس الدفاع الأعلى دعا مجلس العائلة المالكة للاجتماع لاختيار حاكم جديد للبلاد. وأعلنت السلطنة الحداد 3 أيام على الراحل السلطان قابوس الذي قاد نهضة عمان قرابة 50 عاماً. كما أعلنت الإمارات اليوم السبت الحداد ثلاثة أيام على الراحل السلطان قابوس بن سعيد، إضافة لتنكيس الأعلام. وقال رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة اليوم وبثته وكالة أنباء الإمارات (وام) "إننا ننعي اليوم زعيماً من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد". كما عزّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الشعب العماني والعائلة المالكة والأمة العربية والإسلامية في وفاة السلطان الراحل. وقال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، "فقدنا بوفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد قائداً حكيماً كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية". من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني معزياً بوفاة السلطان قابوس، "فقدنا بوفاة سلطان عُمان الشقيقة قابوس بن سعيد، أحد القادة الحكماء الذي كان أخاً كبيراً لي وصديقاً عزيزاً لوالدي الحسين وحليفاً للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستنداً إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان". ووصفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عُمان السلطان قابوس بن سعيد بأحد أعظم القادة في العالم، لافتة إلى أنه سيفتقد من قبل محبيه وأصدقائه، معبرة عن تعازيها للشعب العمانيين، وذلك بعد إعلان السلطات العمانية وفاته، مساء الجمعة. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ناعياً سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، "كان يحظى باحترام كبير وعمل على تعزيز السلام والاستقرار في بلاده والمنطقة".

