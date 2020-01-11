مرجع ديني ينوي الترشح لرئاسة وزراء العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

أعلن المكتب الاعلامي للمرجع الديني العراقي قاسم الطائي، اليوم السبت، أن الأخير يدرس إمكانية ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أنه يمتلك برنامجاً كاملاً لهذه المهمة. وقال المكتب في بيان، إن "المرجع قاسم الطائي، يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "ذلك جاء بعد تلقيه مطالبات كثيرة من قبل المتظاهرين بالترشيح للمنصب، وخاصة من قبل متظاهرين في محافظة ذي قار"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز" اليوم السبت. وأضاف المكتب، أن "المتظاهرين بينوا خلال طلباتهم للمرجع عن ثقتهم به وقدرته على انتشال البلد من الواقع الحالي"، مشيراً إلى أن "الطائي يمتلك برنامجاً كاملاً لهذه المهمة يتضمن القضاء على الفساد وتقديم كل الفاسدين من 2003 ولحد الآن للمحاكمة مهما علا شأنهم، كبيرهم وصغيرهم". وتابع، أن "الطائي يرى أن هناك إمكانية أن يعود العراق، إذا كانت هناك قيادة جادة مخلصة وعادلة ولها القدرة على استثمار ثروات العراق لشعبه لا لسياسييه"، لافتاً إلى أنه "لم يحسم موقفه بعد من هذا الترشيح لكنه يدرس الموضوع بكل جدية".

