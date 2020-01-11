سلطان عمان الجديد يؤكد على ثوابت بلاده باحترام سيادة الدول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

أكد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليوم السبت على ثوابت بلاده القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول. وشدد السلطان هيثم، في كلمة خلال مراسم تنصيبه اليوم، على ضرروة العمل على النأي بالمنطقة العربية عن الصرعات والخلافات، مشيراً إلى دفع مسيرة التعاون الخليجي قدماً إلى الامام. وأضاف: "سنحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول". وفي الشأن العربي، أكد استمراره في دعم جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات. وكان السلطان هيثم استهل كلمته بالحديث بنعي السلطان الراحل قابوس، مثنياً على انجازاته، وعلى الأعمال التي قام بها في شتى المجالات من أجل ارساء مكانة دولية لسلطنة عمان. وأدى هيثم بن طارق بن تيمور اليوم مراسم القسم كسلطان لسلطنة عمان بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد. ويذكر أن السلطان قابوس بن سعيد، كان توفي فجر اليوم، بحسب ما أفاد البلاط السلطاني، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

