ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بياناً اليوم السبت، جاء فيه أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة عيد ميلاده، لكن البيان أضاف أن بيونغ يانغ لن تعود إلى طاولة المفاوضات. وقال مستشار وزارة الخارجية كيم كي جوان في البيان، إن كيم ربما يكن الإعجاب لترامب على المستوى الشخصي لكنه لن يقود البلاد على أساس المشاعر الشخصية. وتابع قائلاً، "رغم العلاقات الطيبة بين الزعيمين فمن الخطأ أن تتوقع الولايات المتحدة عودة للمحادثات".

