دقيقة ونصف تثير الرعب في نفوس أعداء الوطن.. الجيش المصري يستعرض قوته بأحدث الأسلحة

كتب: ضياء السقا

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف، يرصد فعاليات المناورة "قادر 2020.. حماية وطن"، والتي تنفذ على مختلف الاتجاهات الاسترايتيجية، وتتضمن مشاركة كافة أسلحة الجيش الجديدة من طائرات مقاتلة وحاملات المروحيات، ومنظومات الدفاع الجوى، وغيرها.

وكان المتحدث العسكري، قد أعلن أن القوات المسلحة المصرية تنفذ مناورة عسكرية (قادر 2020) بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثاً للجيش المصري، وبحضور التشكيلات والوحدات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقال المتحدث العسكري في بيان: "فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة، تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020) ، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط".

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وأضاف البيان: "من المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن".

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداً على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وتأتي المناورة تزامنا مع توترات في الشرق الأوسط، وأطماع الرئيس التركي أردوغان في غزو ليبيا، وإرساله قوات لدعم ميليشيات حكومة فايز السراق، وهو الأمر الذي يهدد الحدود المصرية.

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