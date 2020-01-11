أسود: المستحقات المالية الدورية لا تحتاج إلى مخاطبة من وزارة الخارجية

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على السجال الدائر بين وزارتي المال والخارجية، معتبرا ان "مستحقات مالية دورية واساسية لا تحتاج إلى مخاطبة من ​وزارة الخارجية​، علمًا انها فعلت ذلك والاعتمادات والتحويلات تفرض الدفع دون تذكير، وهذا يشبه أموال ​المحكمة الدولية​ ذات الاستحقاق الواضح"، مضيفا: "هنا لا ندفع ونتجاهل الاستحقاق وهنا ندفع لأننا لا نتغاضى عن استحقاق"، معتبرًا انه "لا حجة ل​وزارة المالية​".

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