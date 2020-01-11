سامي الجميل: نتمنى أن يكون لبنان المستقبل على صورة علاء أبو فخر وعائلته

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ أن "الشهيد ​علاء ابو فخر​ هو نموذج للإنسان اللبناني الذي يطمح الى بلد أجمل"، لافتاً إلى أننا "شعرنا أنه أخ لكل واحد منا وأنه إستشهد عنا وبذل حياته من أجلنا".

وبعد زيارته عائلة أبو فكر، تمنى الجميل أن "يكون لبنان المستقبل على صورة علاء وعائلته وأولاده"، آملاً من خلال تعاضد اللبنانيين ان "نقدّم أجمل هدية لعلاء وبيار وكل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان ونعمل على تحقيق احلامهم ببلد اجمل".

وأكد "هدفنا الإنسان اللبناني، بمعزل عن طائفته وتاريخه وإنتمائه، وأن يعيش حياة أفضل مع أولاده برفاهية وببلد مستقر فيه سلام وانفتاح".