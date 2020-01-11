بانو: تهريبة محمد شقير في الاتصالات تفليسة أخلاقية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" أنطوان بانو الى "تهريبة لوزير الاتصالات محمد شقير في الاتصالات، في الوقت المستقطع ما بين حكومة غافية بإرادة رئيسها الغائب، وحكومة أخرى لم تبصر النور بإرادات".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت بانو الى انه "عندما يرفض رئيس الجمهورية التوقيع على عقد تمديد استثنائي لشركتي الخلوي، وعندما توصي لجنة المال والموازنة باستعادة الدولة للقطاع، ويمدّد شقير للشركتين في تهريبة، فهذه تفليسة أخلاقية".
وفي وقت سابق افادت معلومات صحافية بأن شقير مدد عقد أوراسكوم وزين إلى أمد غير محدد.
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