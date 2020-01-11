بانو: تهريبة محمد شقير في الاتصالات تفليسة أخلاقية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" أنطوان بانو الى "تهريبة لوزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في الاتصالات، في الوقت المستقطع ما بين ​حكومة​ غافية بإرادة رئيسها الغائب، وحكومة أخرى لم تبصر النور بإرادات".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت بانو الى انه "عندما يرفض ​رئيس الجمهورية​ التوقيع على عقد تمديد استثنائي لشركتي ​الخلوي​، وعندما توصي ​لجنة المال والموازنة​ باستعادة ​الدولة​ للقطاع، ويمدّد شقير للشركتين في تهريبة، فهذه تفليسة أخلاقية".

وفي وقت سابق افادت معلومات صحافية بأن شقير مدد عقد أوراسكوم وزين إلى أمد غير محدد.