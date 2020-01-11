توقيف مروجَي مخدرات ومتعاطين في حالات وضبط كمية من المخدرات بحوزتهم

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بناءً على معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج ​المخدرات​ في محلة حالات،على متن ​سيارة​ جيب نوع "ميتسوبيشي" لون ابيض،وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة وعمليات الرصد التي قامت بها دوريات المفرزة، تمكنت من خلال عملية نوعية عند ​الساعة​ 22.00 من تاريخ 10/1/2020 من توقيف السيارة المشتبه بها، بحيث قامت بمطاردتها و​إطلاق النار​ على عجلاتها بعد أن أقدم سائقها على صدم ثلاث آليات عسكرية محاولا الفرار، إلّا أن الدورية تمكنت من توقيفها، وكان على متنها كل من: ط. هـــ. (مواليد عام 1991، لبناني)، أ. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)، ضُبط بحوزتهما:/65/مظروفاً تحتوي على بودرة ​الكوكايين​ و/63/ مظروفاً من مادة "باز الكوكايين"، و/17/ مظروفاًمن الكوكايين ومظروفاً واحداً بداخله مادة ​حشيشة​ الكيف،إضافةً إلى ضبط مبلغ من ​المال​ وعبوة بلاستيكية تستعمل لتعاطي مادة باز الكوكايين، وقد اعترفا بترويج وتعاطي المخدرات".

ولفتت المديرية الى انه جرى توقيف شخصين في محلة قرطبا، على متن سيارة نوع هيونداي، بجرم تعاطي مخدرات، وهما:

_ ل. س. (مواليد عام۱۹۹۰، لبنانية)

_ أ. إ. (مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

وقد اعترفا بشراء المخدرات من المروجَين المذكورَين أعلاه، والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.

