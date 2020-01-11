أعلنت المديريـة العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ انه "مع بدء موسم التزلّج، تتوافد أعداد كبيرة من الناس لممارسة هوايتهم والتمتّع بعطلة نهاية الأسبوع في المناطق الجبلية (كفرذبيان- ​عيون السيمان​)، الأمر الذي يُسبِّب ​زحمة سير​ خانقة، وبسبب عدم استقبال "ساحة وردة" – في منطقة عيون السيمان لرواد التزلّج، وعدم استيعاب ساحة "Jonction" للجميع، وتخفيفاً للإزدحام، تتّخذ عناصر فصيلة عيون السيمان ونقطة التزلّج ​تدابير سير​ لتسهيل مرور وانتقال المتزلّجين ومرتاديهذه الأماكن، بحيث يتوجّب على الزائرين_ وبعدا متلاء ساحة "Jonction" بالسياراتركن سياراتهم في المرائب المجاورة لمرآب "Jonction" ويتم نقلهممن هذه المرائب بواسطة "سيارات فان" وُضعت خصيصاً لهذه الغاية، من قبل الشركة المعنية"، داعية المواطنين الى "التقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للإزدحام".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في عيون السيمان-كفردبيان لتسهيل مرور المتزلّجين والمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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