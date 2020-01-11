درويش: لتضع الدولة مقاربة اقتصادية اكبر من المعالجات الموضعية

اعتبر النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأهم اليوم ان تضع ​الدولة​ مقاربة اقتصادية اكبر من المعالجات الموضعية واتخاذ خيارات كبرى تخص شكل ​الاقتصاد​ الذي سيحمي ​لبنان​ من الإنهيار عبر انفتاح اقتصادي غربي - شرقي بمشاركات ومقاربات مختلفة عن السابق واعادة هيكلية البنية المالية والتحول نحو الاقتصاد الانتاجي الكفيل بمنع الجوع".

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