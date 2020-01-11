النشرة: وقفة احتجاجية أمام معمل معالجة النفايات في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان حراك صيدا نظم وقفة احتجاج، امام معمل ​معالجة النفايات​ الصلبة الحديث عند منطقة سينيق – جنوبي المدينة، تحت شعار "معمل.. الموت مش ناسيينك، جايين يا أهل الجبل جايين".

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