نديم الجميل: بدل صرف الملايين على الرحلات الأفضل تسديد مستحقات لبنان

اعتبر عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بدل صرف الملايين على الرحلات والسفرات والاحتفالات لكان من الأفضل تسديد مستحقات ​لبنان​"، مضيفا :"رحم الله الكبيرين شارل مالك و​غسان تويني​، عملا بجهد لتكريس وخلق دور للبنان في ​الامم المتحدة​".

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