النشرة: توقيف سوري في بلدة عين عرب لتهريبه سوريين الى البقاع

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​امن الدولة​ في بلدة ​عين عرب​ قضاء ​مرجعيون​ أوقف السوري (أ.س.أ) بجرم تسهيل عملية دخول وخروج السوريين إلى ​منطقة البقاع​ بصورة غير شرعية والتحقيق جار معه.

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