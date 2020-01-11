الفرد رياشي: لإعلان لبنان دولة فاشلة والذهاب لنظام جديد

دعا الأمين العام لل​مؤتمر​ الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ ​المجتمع الدولي​ الى اعلان ​لبنان​ دولة فاشلة نظراً لعدم قدرة القوى السياسية جمعاء وفشلها الذريع من إدارة أبسط أمور الدولة لدرجة ذهب البعض كأمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ الى اعلان الحروب على الدول الكبرى في مسائل لا تمت للبنان واللبنانيين بصلة والتي من المفترض ان تدخل في صلاحيات ​الدولة اللبنانية​، وصولاً لعدم تمكن اي ممن يطرحون انفسهم كبدائل عن اجتراح اي حلول عملية تحاكي بيئة لبنان التعددية.

وفي بيان له، طالب الرياشي بالذهاب لمؤتمر عام بعيداً عن الشعارات الرنانة والغوغائية كطرح إلغاء "الطائفية السياسية" طوراً "والعلمانية الشاملة" تارةٍ اخرى والذهاب لتبني نظام عملي يحاكي النسيج التعددي للبنان اي النظام الفدرالي، محذرا من انه اذا لم يتم أخذ قرارات مصيرية، فأننا ذاهبون إلى المزيد من التدهور والانهيار الذي لن يرحم أحد.