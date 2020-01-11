قسطنطين: التيار الوطني الحر وباسيل لن يكون لهم اي وزير بحكومة دياب

اشار مستشار رئيس التيار الوطني الوزير ​جبران باسيل​، ​أنطوان قسطنطين​ في حديث تلفزيوني الى "اننا نطمئن كل القلقين بأن ​التيار الوطني الحر​ والوزير باسيل لن يكون لهم اي وزير في حكومة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ فلا تخافوا".

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