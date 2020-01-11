انطلاق مسيرة من مستديرة الدورة باتجاه ساحة الشهداء

انطلقت مسيرة راجلة من مستديرة الدورة، باتجاه خط برج حمود الداخلي، مار مخايل مرورا بالجميزة وجمعية المصارف وصولا الى ساحة الشهداء.
وأكد عدد من المتظاهرين ان هدف المسيرة هو رفض عملية تشكيل الحكومة على اساس المحاصصة.
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