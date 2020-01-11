انطلاق مسيرة من مستديرة الدورة باتجاه ساحة الشهداء

انطلقت مسيرة راجلة من مستديرة الدورة، باتجاه خط ​برج حمود​ الداخلي، ​مار مخايل​ مرورا بالجميزة و​جمعية المصارف​ وصولا الى ​ساحة الشهداء​.

وأكد عدد من ​المتظاهرين​ ان هدف المسيرة هو رفض عملية ​تشكيل الحكومة​ على اساس ​المحاصصة​.

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