الحريري أعلن الحداد الرسمي على السلطان قابوس لثلاثة ايام

اشار الأمين العام ل​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​ الى ان "رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ أعلن الحداد الرسمي على سلطان ​سلطنة عمان​ قابوس بن سعيد الذي توفي اليوم، بحيث تنكس حدادا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الإثنين الواقع فيه 1/13/2020 ضمنا، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة".

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