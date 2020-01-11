الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بتحقيق شفاف وشامل في حادث الطائرة الأوكرانية

طالب الاتحاد الأوروبي طهران بإجراء تحقيق شامل في كارثة طائرة الخطوط الأوكرانية التي أقرت طهران بإسقاطها عن طريق الخطأ، ما تسبب في مقتل جميع ركابها وطاقمها.

وفي بيان له، أشار إلى أنه أنه "في ضوء الالتزامات التي أعلنها الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، يتوقع الاتحاد الأوروبي مواصلة إيران التعاون بشكل كامل وإجراء تحقيق شامل وشفاف يتوافق مع المعايير الدولية حول كيفية وقوع تلك المأساة".

وحث ​الإتحاد الأوروبي​ إيران على "اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان عدم تكرار ذلك الحادث المريع".