روسيا اليوم: شعارات معادية لخامنئي خلال تجمع بطهران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن محتجين في شوارع ​طهران​ أطلقوا شعارات معادية لمرشد الثورة الإيرانية ​علي خامنئي​، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية . وردد طلاب تظاهروا أمام جامعة "أمير كبير" شعارات منها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".

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