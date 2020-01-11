جونسون: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ خطوة أولى مهمة

اعتبر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أن "اعتراف ​إيران​ بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ خطوة أولى مهمة"، مشيرا الى ان "سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران يجدد أهمية خفض التصعيد في المنطقة". وشدد جونسون على ان "استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر والمآسي"، مؤكدا ان "بريطانيا ستعمل من كثب مع كندا وأوكرانيا والشركاء الدوليين الآخرين المتضررين بهذه الحادثة".

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