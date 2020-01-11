النشرة: الجيش السوري يتحضر لمعركة تحرير ريف حلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ يتحضر ل​معركة حلب​ الكبرى لتحرير ​ريف حلب​ من المسلحين وابعاد سقوط القذائف اليومية، اضافة ل​فتح طريق​ حلب مرورا بادلب ومن ثم دمشق بعد ان عزز تواجده على جميع المحاور في جمعية الزهراء و الليرمون في الريفين الشمالي والغربي ل​مدينة حلب​ بعدد من الآليات والدبابات والمدرعات وحشد عناصر من الجيش كما تم رفع جاهزيته للهجوم على ​الجماعات المسلحة​ على ان تنطلق المعركة في اي لحظة".

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