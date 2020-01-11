أعلنت "منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة- فاو"، "ارتفاع أسعار الأغذية العالمية للشهر الثالث على التوالي"، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في كانون الأول الماضي.
وذكرت في بيان، أنّ "ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة جاء مدعومًا بزيادات قويّة في أسعار الزيوت النباتيّة والسكر ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب، فيما قفز متوسط مؤشّر "منظمة الأغذية والزراعة" لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ كانون الأول 2014 عند 181.7 نقطة، بارتفاع 2.5 بالمئة عن الشهر الماضي".
وأوضحت أنّ "بالنسبة للعام بأكمله، بلغ متوسّط المؤشّر 171.5 نقطة، بارتفاع 1.8 بالمئة عن 2018".
كانت هذه تفاصيل خبر "فاو": إرتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى منذ 5 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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