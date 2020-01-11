"فاو": إرتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى منذ 5 أشهر

أعلنت "منظمة الأغذية و​الزراعة​ التابعة للأمم المتحدة- فاو"، "ارتفاع أسعار الأغذية العالمية للشهر الثالث على التوالي"، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في كانون الأول الماضي.

وذكرت في بيان، أنّ "ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة جاء مدعومًا بزيادات قويّة في أسعار الزيوت النباتيّة و​السكر​ ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب، فيما قفز متوسط مؤشّر "منظمة الأغذية والزراعة" لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ كانون الأول 2014 عند 181.7 نقطة، بارتفاع 2.5 بالمئة عن الشهر الماضي".

وأوضحت أنّ "بالنسبة للعام بأكمله، بلغ متوسّط المؤشّر 171.5 نقطة، بارتفاع 1.8 بالمئة عن 2018".