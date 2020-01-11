شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت الحكومة الشائعات ؟ تقرير برلماني يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت اللجنة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، علي الجهود الحكومية في مواجهة الشائعات وحرصها توضيح الحقائق للمواطنين حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية.

وقالت اللجنة البرلمانية، في تقريرها الذي حصل ”الخليج 365” علي نسخة منه، إن هذه الجهود تأتي إيمانا من الحكومة بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي علي خطط التنمية، مما دفعها إلي توضيح الحقائق للرأي العام الرد علي الشائعات بمختلف وسائل الاعلام.

واتفقت اللجنة مع ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس النواب، والتي أفاد فيها بأن مصر تواجه حاليا حرباً غير تقيليدية من أشرس أنواع الحروب، وتعتمد علي خلق حالة من البلبلة وإشاعة جو الاحباط وهز الثقة الموجودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة والتشكيك في مقدرات المؤسسات التي تحمي هذا الوطن وعلي رأسها القوات المسلحة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الجهود الحكومية في مواجهة الشائعات حسبما رصدها التقرير البرلماني :

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- الحرص علي كشف الحقائق للمواطنين وإعلاء الشفافية

- إصدار 64 تقريراً من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للرد علي الشائعات

- احتل قطاع التعليم في التقارير المركز الأول بين هذه التقارير بنسبة 24.4% تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 23.2% ثم قطاع الصحة بنسبة 13.5% ثم قطاع التموين بنسبة 10.3%، ويليهم في الترتيب قطاعات السياحة والاثار والإصلاح الإداري والوقود والكهرباء والنقل والمواصلات والاسكان والمرافق والتضامن الإجتماعي.