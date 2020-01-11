شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يطعن المرشحون فى انتخابات مجلس النواب على قرارات الهيئة الوطنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 طرق الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، وكيف يتم ، حيث يتم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى من قبل المرشحين.

ونصت المادة 17 من القانون على أنه يكون الطعن على القرار الصادر من لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون أمام محكمة القضاء الإدارى ، خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين ، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أيه جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

ونصت المادة 16 من القانون على انه لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد أن يطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم اى من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه ،أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.

وبدأت فترة تقديم المرشحين فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بمحافظة المنيا، للطعون أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بالنسبة لمن لم يرد أسمائهم فى الكشوف الأولية للمرشحين والتى تم إعلانها الخميس الماضى، وأيضا لمن يتقدم بطعن ضد غيره من المرشحين.

ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير ، وتضم القائمة الأولية للمرشحين 5 مرشحين للانتخابات على مقعد الجيزة، بينما تضم دائرة ملوى بالمنيا 6 مرشحين، وذلك بعد استبعاد مرشحين اتنين لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.

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ويترشح فى دائرة الجيزة كلا من، رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وهشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد، ومجدى السيد السيد ياسين، وزكى عباس عبد الظاهر أبو بكر.

كما تضم القائمة الأولية بدائرة ملوى بالمنيا كلا من، عبدالله محمد عبدالله خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح زاهر قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح الأربعاء الماضى.