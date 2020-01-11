شكرا لقرائتكم خبر عن "زئير الأسد".. جيش مصر يعلن لأول مرة عّن أسلحته الجديدة فى " قادر 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فعاليات المناورة " قادر 2020"، والتى تنفذ على مختلف الاتجاهات الاسترايتيجية، وتتضمن مشاركة كافة أسلحة الجيش الجديدة من طائرات مقاتلة و حاملات المروحيات، ومنظومات الدفاع الجوى، وغيرها من أسلحة الجيش المختلفة.

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وتشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020) ، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط .

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات، وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداًعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن ، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.