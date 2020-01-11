"التضامن" تفتح باب التبرع لمستشفى سوهاج الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على جمع تبرعات لصالح المستشفى الجامعي، لدعم الحالات المرضية الحرجة، وجاء هذا في القرار الوزاري رقم ٤٧٦ لعام ٢٠١٩.

وجرى تخصيص حساب رقم ١٤٦٩٥٥١١١٨٧٥٧٥٠٠٠١١ للتبرع للمستشفى بالبنك الأهلي المصري فرع سوهاج، لمدة عام بداية من شهر يناير الجاري حتى نهاية شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن المستشفيات الجامعية بسوهاج تستقبل العديد من المرضى على مدار الأسبوع بطاقة تفوق قدراتها الاستيعابية، ما يشكل عبئًا ماليًا لا تكفي معه الموازنات المرصودة لهذا الغرض٠

وذكر الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي أن المستشفى تخدم قطاع عريض من مواطني محافظات الصعيد، وأن تلك الموافقة جاءت بناء على الطلب الذي قدمته إدارة الجامعة لوزارة التضامن الاجتماعي في شهر نوفمبر الماضي.