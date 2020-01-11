غدا..افتتاح مقر جديد لجامعة الأزهر بمحافظة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، غدا الأحد، مقرا جديدا للجامعة بمحافظة بدمياط. وقال الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب البنات بدمياط، إن المقر الجديد يقع بجنوب الحي المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة، ويشمل وضع حجر أساس لمبنى إدارة الجامعة، وكليات طب الأسنان وصيدلة بنات وهندسة بنات، بالإضافة إلى كليتين إسلاميتين للبنين والبنات. ويحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورجال الدين والثقافة والمستثمرين.

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