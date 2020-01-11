بالصور.. إزالة 32 لافتة إعلانية مخالفة بحي غرب الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

شن حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة اللافتات واللوحات الإعلانية المخالفة، وذلك في إطار فرض الانضباط بالشارع.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن الحملة أسفرت عن إزالة 32 لوحة إعلانية، ولافتات مخالفة بشوارع "الأمان، والقفال، ودوران الصينية".

وأضاف رئيس حي غرب، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتشويههم المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدًا استمرار الحملات للتصدي لظاهرة الإعلانات المخالفة.